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ПОЛІТИКА

Про нові вибори в Україні: у Раді розповіли, коли проведуть

14 грудня 2022, 12:03
Про нові вибори в Україні: у Раді розповіли, коли проведуть
Фото: РБК-Україна
Після закінчення війни буде потрібен час, щоб провести вибори в Україні. Під час воєнного стану проводити вибори не можна.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.
 
"Після завершення воєнного стану буде дуже важко відразу провести вибори. Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різний для різних територій", - сказав він.
 
За його словами, наприклад, якщо Україна звільнить території, які окуповані давно - Донецьк, Луганськ, Крим - потрібно з'ясувати, якої країни там є громадяни, провести відповідні заходи з перевірки.
 
"А що стосується територій, які були недавно окуповані – як, наприклад Херсонська область - там можна проводити національні вибори", - додав він.
 
До того ж на думку Корнієнка, що стосується місцевих виборів, то треба попрацювати над законодавством, щоб убезпечитись від колаборантів, яких там багато, але не всі вони можуть потрапити під дію СБУ.
 
"Щодо місцевих виборів я би попрацював. З огляду на те, що ми напрацьовуємо, зокрема, з Радою Європи - дійсно, потрібен перехідний час після закінчення воєнного стану. Мова може йти про кілька місяців, звучав термін 4-5 місяців. Він спрямований на те, щоб упорядкувати ситуацію зі списками виборців. Дуже багато людей, що поїхали за кордон, внутрішньо переміщених осіб, загиблих", - каже перший віце-спікер парламенту.
 
Тому, як резюмував Корнієнка, це все виклики наступних виборів. Незалежно від того, коли вони відбудуться, ці всі питання потрібно вже починати обговорювати і проводити принаймні дослідницьку роботу.
 
"Як проголосувати кільком мільйонам людей за кордоном – це справді питання, тому що це важко зробити на дільницях консульств. ЦВК і профільні міжнародні організації вже напрацьовують певні ідеї. Але давайте переможемо - тоді будуть вибори", - підсумував він.
 
Вибори в Україні

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