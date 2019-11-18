"Проблемні" ТЕЦ на Львівщині запустять до кінця тижня - уряд
Про це повідомляють на сайті Кабінету міністрів, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що Новояворівська та Новороздольська ТЕЦ вже переуклали договори з тими працівниками, які звільнилися через 6-місячну затримку з виплати зарплати. Перший транш з виплати зарплати цим працівникам має надійти 19 листопада.
"Працівники Новояворівської ТЕЦ вже вийшли на роботу та почали заповнювати водою мережі, ліквідують пориви із залученням бригад зі Львова та Жидачева. Вже цієї середи там збираються запустити газ, незабаром у домівках мешканців міста буде тепло. В Новому Роздолі опалення буде наприкінці тижня", - повідомляють в уряді.
15 листопада стало відомо, що уряд передав в управління Нафтогазу Новояворівську та Новороздільську ТЕЦ. Державна компанія має забезпечити початок опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі, що на Львівщині.
Раніше ТЕЦ керувала компанія "Гарант Енерго М", якій їх передала АРМА. За час управління ТЕЦ, "Гарант Енерго М" наростив заборгованість за газ перед Нафтогазу на 400 мільйонів гривень - до 800 мільйонів гривень. Через це, відповідно до закону, на ТЕЦ не постачали газ під час початку опалювального сезону.
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