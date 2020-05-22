Пробне ЗНО в Україні відбудеться 15 і 17 червня

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності: оригіналу документа, за яким відбувалася реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-карта), запрошення-перепустки, засобів індивідуального захисту - маски або респіратора (зокрема виготовлених самостійно)

"Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" в такі терміни: 15-17 червня - з української мови та літератури, 17-19 червня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов.

В Україні пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 15 і 17 червня, повідомляє Міністерство освіти і науки, пише "Інтерфакс-Україна".

"Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів - 17 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування з'являтимуться в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня, а для входу до особистих кабінетів на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти необхідно ввести логін і пароль, отримані раніше.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності: оригіналу документа, за яким відбувалася реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-карта), запрошення-перепустки, засобів індивідуального захисту - маски або респіратора (зокрема виготовлених самостійно).

Також рекомендується мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, за бажанням - прозору пляшку з питною водою та антисептик для рук.

Визначити результати пробного ЗНО можна буде за допомогою онлайн-сервісу. Для цього учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" в такі терміни: 15-17 червня - з української мови та літератури, 17-19 червня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов.

У відомстві зазначають, що для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з української мови буде оприлюднено до 21 червня, з решти предметів - до 23 червня.

Нагадаємо, що ЗНО відбудеться з 25 червня до 17 липня