Пробне ЗНО в Україні відбудеться 15 і 17 червня
В Україні пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 15 і 17 червня, повідомляє Міністерство освіти і науки, пише "Інтерфакс-Україна".
"Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів - 17 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
Зазначається, що оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування з'являтимуться в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня, а для входу до особистих кабінетів на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти необхідно ввести логін і пароль, отримані раніше.
Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності: оригіналу документа, за яким відбувалася реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-карта), запрошення-перепустки, засобів індивідуального захисту - маски або респіратора (зокрема виготовлених самостійно).
Також рекомендується мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, за бажанням - прозору пляшку з питною водою та антисептик для рук.
Визначити результати пробного ЗНО можна буде за допомогою онлайн-сервісу. Для цього учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" в такі терміни: 15-17 червня - з української мови та літератури, 17-19 червня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов.
У відомстві зазначають, що для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з української мови буде оприлюднено до 21 червня, з решти предметів - до 23 червня.
Нагадаємо, що ЗНО відбудеться з 25 червня до 17 липня
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