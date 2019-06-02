Проект облаштування кордону реалізований на 30%, - Держприкордонслужба
"Він здійснюється відповідно до фінансуванням. В даний час стан реалізації проекту становить близько 30%, що адекватно обсягами фінансування", - сказав О. Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Наприклад, на ділянці Харківської області, де цей проект практично завершений, рівень контролю над кордоном становить практично 100%. Там практично немає порушень державного кордону", - зазначив речник Держприкордонслужби.
О.Слободян також розповів, що рядки реалізації проекту переносилися через недофінансування, але при цьому реалізація проекту ніколи не зупинялася.
"У минулому році ми знову змушені були ініціювати перед Камбін продовження терміну реалізації ще на один рік, тобто зараз крайня точка реалізації цього проекту - 2021 рік", - розповів він.
"Але ... ми глибоко впевнені в тому, що цей проект дуже важливий для України, якій однозначно потрібно докласти максимум зусиль, щоб його реалізувати", - підкреслив О.Слободян.
Проект облаштування українсько-російського державного кордону включає інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, а також територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції і Автономної Республіки Крим.
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