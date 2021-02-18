Проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено - "Укравтодор"

На ранок четверга, 18 лютого, проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено.

Про це повідомили на сторінці Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") у Facebook, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними "Укравтодору", підрядні організації чистять від снігу проїжджу частину доріг на всю ширину, обробляють протиожеледними засобами. До роботи залучено 671 спецмашину та 921 дорожника.

"Стан покриття на автодорогах державного значення у більшості регіонів країни місцями засніжений, у південних областях сухий. На перевальних ділянках доріг - сніг, приріст покриву від 4 до 10 см, покриття доріг мокре, температура повітря -3-7°С", - зазначено в повідомленні.

Згідно з даними Укргідрометцентру, найближчої доби, 18 лютого, в Україні збережеться холодна погода. Однак, в Україні потеплішає.

У четвер у всій Україні очікується невеликий, удень у Приазов'ї помірний сніг, на крайньому півдні країни з дощем, місцями ожеледь. У північних, удень і в західних областях - без суттєвих опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північний, на півдні та сході країни південно-західний, 5-12 м/с.

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