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Промвиробництво в Україні зростає другий місяць поспіль - Держстат

Проти березня індекс зріс на 2,7%, а проти квітня 2020 року - на 12,5%
Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 13% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 12,5%.
Промвиробництво в Україні зростає другий місяць поспіль - Держстат Фото: business-tv.com

Так, проти березня індекс зріс на 2,7%, а проти квітня 2020 року - на 12,5%, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Держстат.

У січні-квітні 2021 року Порівняно з відповідним періодом минулоріч індекс промислової продукції становив 101,5%.

Зокрема, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів промисловість скоротилася на 0,5%, переробній зросла на 1,6%. Також на 4,2% зросла промисловість у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Водночас, у квітні минулого року були впроваджені жорсткі карантинні обмеження у всій Україні, відтак база порівняння була низькою. Відтак, протягом січня-квітня 2020 року промисловість "впала" на 7% у річному вимірі.

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24 05 2021 16:38
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