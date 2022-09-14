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Держстат оприлюднив динаміку зростання цін: овочі подешевшали

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в серпні 2022 року. Подорожчали цукор, яйця, м'ясо, гречка, разом з тим подешевшали овочі.
Держстат оприлюднив динаміку зростання цін: овочі подешевшали

Про це повідомляє офіційний сайт Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з липнем 2022 року яйця подорожчали на 15,5% до 28,5 гривень за десяток, цукор 6,2% до 34,2 гривень за кілограм, сало на 6,0% до 132,0 гривень за кілограм, свинина на 5,9% до 152,8 гривень за кілограм, рис на 5,9% до 56,1 гривень за кілограм.

Водночас буряк подешевшав на 38,9% до 20,4 гривень за кілограм, картопля на 28,4% до 13,6 гривень за кілограм, морква на 12,0% до 28,2 гривень за кілограм.

Раніше повідомлялось, що реальний ВВП України впав майже на 40%.

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14 09 2022 13:10
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