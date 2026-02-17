В росії звичайний огірок став символом зростання цін під час війни – Reuters

Одна з російських газет навіть роздала читачам насіння огірків, щоб вони могли вирощувати овочі вдома.

В росії звичайний огірок, який традиційно використовується в салатах та повсякденних стравах, раптово став символом харчової кризи. За два місяці — з грудня по лютий — середня ціна огірків по країні подвоїлася і перевищила 300 рублів (близько 170 гривень) за кілограм.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційну російську статистику.

У соцмережах з’явилися фото цінників, де огірки продаються в 2–3 рази дорожче за середній рівень. У деяких сибірських супермаркетах вони коштують більше, ніж імпортні банани. Через це крамниці були змушені ввести ліміти на покупку овочів для одного клієнта. Одна з російських газет навіть роздала читачам насіння огірків, щоб вони могли вирощувати овочі вдома.

російські політики намагалися заспокоїти населення, пообіцявши, що ціни знизяться. Водночас уряду запропонували обмежити торгову націнку на базові продукти, а Антимонопольна служба направила виробникам і рітейлерам запити з вимогою пояснити причини підвищення цін.

"Огіркова криза" не є ізольованим явищем. З початку 2025 року загальний рівень споживчих цін у росії зріс на 2,1%, частково через підвищення ПДВ з 1 січня. Центральний банк прогнозує річну інфляцію на рівні до 5,5% у 2026 році.

Жителі країни скаржаться на різке зростання витрат на комунальні тарифи, бензин, продукти у супермаркетах та ресторанах. Все це відбувається на тлі чотирьох років повномасштабної війни проти України, яка підриває економіку росії: міжнародні санкції, відплив капіталу та кваліфікованих кадрів, а також зростання воєнних витрат скорочують можливості для підтримання рівня життя населення. Економіка росії сповільнюється, а «огіркова криза» стала наочним індикатором цього процесу.