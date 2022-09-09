БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТенденції другого кварталу та серпня показують, що у майбутньому можливе уповільнення падіння темпів ВВП до 33,2%, зазначили у міністерстві економіки України
Реальний ВВП України впав майже на 40% - Держстат
Фото: Shutterstock
Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2%, якщо порівняти з показником минулого року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.
Порівняно з І кварталом цього року реальний ВВП скоротився на 19,1%. Держстат пояснив таке падіння сезонним фактором.
Тенденції другого кварталу та серпня показують, що у майбутньому можливе уповільнення падіння темпів ВВП до 33,2%, зазначили у міністерстві економіки України.
У міністерстві підрахували, що у серпні показник валового внутрішнього продукту впав приблизно на 35% порівняно з минулим роком.
"Є підстави для стриманого оптимізму. За підсумками 2022-го розраховуємо на уповільнення падіння ВВП до 33,2%. Під час формування держбюджету на 2023 рік виходитимемо з консервативного сценарію розвитку подій, що дозволить державі знизити бюджетні ризики та повною мірою виконати всі зобов'язання громадянам", - прокоментувала міністерка Юлія Свириденко.
Раніше iPress повідомляв, що наприкінці осені можливе подорожчання продуктів харчування на 10-15%. Його може спричинити інфляція, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.
Порівняно з І кварталом цього року реальний ВВП скоротився на 19,1%. Держстат пояснив таке падіння сезонним фактором.
Тенденції другого кварталу та серпня показують, що у майбутньому можливе уповільнення падіння темпів ВВП до 33,2%, зазначили у міністерстві економіки України.
У міністерстві підрахували, що у серпні показник валового внутрішнього продукту впав приблизно на 35% порівняно з минулим роком.
"Є підстави для стриманого оптимізму. За підсумками 2022-го розраховуємо на уповільнення падіння ВВП до 33,2%. Під час формування держбюджету на 2023 рік виходитимемо з консервативного сценарію розвитку подій, що дозволить державі знизити бюджетні ризики та повною мірою виконати всі зобов'язання громадянам", - прокоментувала міністерка Юлія Свириденко.
Раніше iPress повідомляв, що наприкінці осені можливе подорожчання продуктів харчування на 10-15%. Його може спричинити інфляція, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 09 2022 09:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого
- Польща, Німеччина та США найбільше цікавлять українських експортерів - МЗС
- NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа