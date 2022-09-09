Реальний ВВП України впав майже на 40% - Держстат

Тенденції другого кварталу та серпня показують, що у майбутньому можливе уповільнення падіння темпів ВВП до 33,2%, зазначили у міністерстві економіки України

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Порівняно з І кварталом цього року реальний ВВП скоротився на 19,1%. Держстат пояснив таке падіння сезонним фактором.



Тенденції другого кварталу та серпня показують, що у майбутньому можливе уповільнення падіння темпів ВВП до 33,2%, зазначили у міністерстві економіки України.



У міністерстві підрахували, що у серпні показник валового внутрішнього продукту впав приблизно на 35% порівняно з минулим роком.



"Є підстави для стриманого оптимізму. За підсумками 2022-го розраховуємо на уповільнення падіння ВВП до 33,2%. Під час формування держбюджету на 2023 рік виходитимемо з консервативного сценарію розвитку подій, що дозволить державі знизити бюджетні ризики та повною мірою виконати всі зобов'язання громадянам", - прокоментувала міністерка Юлія Свириденко.



Раніше iPress повідомляв, що наприкінці осені Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2%, якщо порівняти з показником минулого року.Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.Порівняно з І кварталом цього року реальний ВВП скоротився на 19,1%. Держстат пояснив таке падіння сезонним фактором.Тенденції другого кварталу та серпня показують, що у майбутньому можливе уповільнення падіння темпів ВВП до 33,2%, зазначили у міністерстві економіки України.У міністерстві підрахували, що у серпні показник валового внутрішнього продукту впав приблизно на 35% порівняно з минулим роком."Є підстави для стриманого оптимізму. За підсумками 2022-го розраховуємо на уповільнення падіння ВВП до 33,2%. Під час формування держбюджету на 2023 рік виходитимемо з консервативного сценарію розвитку подій, що дозволить державі знизити бюджетні ризики та повною мірою виконати всі зобов'язання громадянам", - прокоментувала міністерка Юлія Свириденко.Раніше iPress повідомляв, що наприкінці осені можливе подорожчання продуктів харчування на 10-15% . Його може спричинити інфляція, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.

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