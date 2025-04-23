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США більше не гарантують безпеку Європи – глава Пентагону

23 квітня 2025, 21:07
США більше не гарантують безпеку Європи – глава Пентагону
Фото: afp.com
Гегсет наголосив, що нинішні загрози потребують нової моделі співпраці всередині НАТО

Сполучені Штати більше не гарантують безпеку Європи та закликали союзників по НАТО до збільшення витрат на оборону.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

За його словами, сучасні загрози вимагають іншого підходу до колективної безпеки. США вже передали керівництво контактною групою з питань оборони України Великій Британії та Німеччині. Це рішення символізує перехід до ширшого залучення партнерів у питаннях оборони.
 
Міністр також повідомив, що Польща зобов'язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону, що, за словами Гегсета, є прикладом для інших країн Альянсу. Він зазначив, що 2% недостатньо, враховуючи загрози, з якими може стикнутися та, чи інша держава.
 
Гегсет підкреслив, що Європа має посилити військову силу та зміцнити НАТО, оскільки «час, коли США залишались єдиним стовпом безпеки на континенті, минув».
 
"Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув. Це давно назрівало. Європа має посилити військову силу та посилити НАТО", – сказав міністр.
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