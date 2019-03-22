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Промислове виробництво в Україні скоротилось на 0,6%, - Держстат

У січні-лютому 2019 року індекс промислової продукції склав 97,5%
У лютому 2019 року промислове виробництво в Україні скоротилось на 0,6% порівняно січнем. Водночас за рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 1,8%.
Промислове виробництво в Україні скоротилось на 0,6%, - Держстат Фото з вільних джерел

Загалом у Держстаті відзначають суттєве скорочення виробництва промислової продукції від початку року.

"У січні-лютому 2019 року порівняно із січнем-лютим 2018 року індекс промислової продукції склав 97,5%, у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів - 100,0%, переробній - 96,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 98,5%", - повідомляють у Держстаті.

Нагадаємо, що валовий внутрішній продукт України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Темп зростання економіки України став найбільшим з 2011 року.

 

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22 03 2019 17:29
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