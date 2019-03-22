БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ лютому 2019 року промислове виробництво в Україні скоротилось на 0,6% порівняно січнем. Водночас за рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 1,8%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Промислове виробництво в Україні скоротилось на 0,6%, - Держстат
У січні-лютому 2019 року індекс промислової продукції склав 97,5%
Фото з вільних джерел
Загалом у Держстаті відзначають суттєве скорочення виробництва промислової продукції від початку року.
"У січні-лютому 2019 року порівняно із січнем-лютим 2018 року індекс промислової продукції склав 97,5%, у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів - 100,0%, переробній - 96,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 98,5%", - повідомляють у Держстаті.
Нагадаємо, що валовий внутрішній продукт України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Темп зростання економіки України став найбільшим з 2011 року.
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