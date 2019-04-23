Промислове виробництво в Україні зросло на 12% за місяць, - Держстат
Найбільше зросло виробництво у переробній промисловості - на 15,3%. У добувній промисловості Держстат зафіксував зростання на 8,4%, а у постачання електроенергії та газу - 4,9%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
У річному вимірі промислове виробництво у березні зросло на 2,1% проти березня 2018 року. Водночас, порівнюючи обсяги промислового виробництва за січень-березень 2019 року з аналогічним періодом попереднього року, то обсяги виготовленої промислової продукції все ще менші - на 0,9%. Зокрема, через те, до від початку року промислове виробництво в Україні поступово падало.
Нагадаємо, що кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій за останній місяць 2018 року збільшилась порівняно з листопадом на 40,7 тис. осіб і становила 341,7 тисяч.
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