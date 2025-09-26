Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Румунія планує створювати дрони разом з Україною за програмою ЄС

26 вересня 2025, 17:20
Румунія планує створювати дрони разом з Україною за програмою ЄС
Фото: zn.ua
Румунія веде переговори з Україною.

Румунія прагне співпрацювати з Україною у створенні безпілотників в рамках нового механізму фінансування оборони Європейського Союзу.

Про це агентству Reuters розповіло джерело в румунському уряді.

За останні роки російські безпілотники, які атакують Україну, неодноразово порушували повітряний простір Румунії, а уламки падали на її територію понад 20 разів.

"Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони, їх немає ні в кого", – заявило агентству Reuters джерело в румунському уряді з питань оборони.

Джерело повідомило, що Румунія веде переговори з Україною, чия технологія дронів була "широкомасштабно випробувана в бою", про виробництво безпілотників в рамках проєкту, який фінансуватиметься в рамках ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

Румунія отримає 16,6 мільярда євро в рамках програми SAFE.

Наразі румунська протиповітряна оборона включає винищувачі F-16, системи Patriot, ракетні пускові установки HIMARS компанії Lockheed Martin, південнокорейські ракети класу "земля-повітря" малої дальності Chiron і німецькі зенітні гармати Gepard.

