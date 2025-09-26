Румунія планує створювати дрони разом з Україною за програмою ЄС
Румунія прагне співпрацювати з Україною у створенні безпілотників в рамках нового механізму фінансування оборони Європейського Союзу.
Про це агентству Reuters розповіло джерело в румунському уряді.
За останні роки російські безпілотники, які атакують Україну, неодноразово порушували повітряний простір Румунії, а уламки падали на її територію понад 20 разів.
"Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони, їх немає ні в кого", – заявило агентству Reuters джерело в румунському уряді з питань оборони.
Джерело повідомило, що Румунія веде переговори з Україною, чия технологія дронів була "широкомасштабно випробувана в бою", про виробництво безпілотників в рамках проєкту, який фінансуватиметься в рамках ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.
Румунія отримає 16,6 мільярда євро в рамках програми SAFE.
Наразі румунська протиповітряна оборона включає винищувачі F-16, системи Patriot, ракетні пускові установки HIMARS компанії Lockheed Martin, південнокорейські ракети класу "земля-повітря" малої дальності Chiron і німецькі зенітні гармати Gepard.