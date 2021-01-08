Проти коронавірусу в Україні вакцинували ще 68,5 тисячі осіб

За минулу добу, 31 липня, в Україні проти COVID-19 вакциновано 68 499 людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Фейсбуці.

Зазначається, що одну дозу отримали 45 597 людей, повністю імунізовані - 22 902 людини.

Протягом доби працювали 420 мобільних бригад, 965 пунктів щеплення, 319 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 571 447 людей, з них отримали одну дозу – 3 571 445, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 023 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 594 703 щеплення.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. На сьогодні щепитися проти COVID-19 можуть усі охочі віком від 18 років. При цьому пріоритет надаватиметься вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями. Серед пріоритетних груп залишаються також медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують з великою кількістю людей.

Працівників сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, військовослужбовців, працівників структур державної безпеки та структур, які забезпечують роботу держави, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, а також організовані колективи з-понад 50 охочими щепитися вакцинують мобільні бригади за місцем їхньої роботи.

Усі вакцини проти COVID-19, які використовуються в Україні – схвалені ВООЗ для екстреного застосування. Вони безпечні та ефективні. В Україні щеплюють такими препаратами: AstraZeneca (в т.ч. SKBio та Covishield); Coronavac/Sinovac-Biotech; Comirnaty/Pfizer-BioNTech; Spikevax/Moderna.

За минулу добу, 30 липня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 150 080 людей.