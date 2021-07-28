В Україні змінили план вакцинації від COVID-19

Згідно з додатком до розпорядження, у серпні мінімальна кількість щеплень (потреба) визначена на рівні 6 млн, у вересні 8,2 млн, у жовтні 8,5 млн, у листопаді 8,5 млн, у грудні — 8,5 млн

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження було прийнято під час засідання уряду.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, зміни до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, вносяться з урахуванням фактичних темпів проведення вакцинальної кампанії, а також оновленої інформації щодо закупівель і графіку поставок вакцин, у тому числі додаткової закупівлі у 2021 році 20 млн доз вакцини Comirnaty та 5 млн доз вакцини CoronaVac.

Згідно з додатком до розпорядження, у серпні мінімальна кількість щеплень (потреба) визначена на рівні 6 млн, у вересні 8,2 млн, у жовтні 8,5 млн, у листопаді 8,5 млн, у грудні — 8,5 млн.

Як повідомлялося, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини проти COVID-19 різних виробників.