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Вакцинація в Україні: зафіксували менш як 1% серйозних побічних явищ

Станом на 26.07.2021 в Україні введено майже 4,7 мільйона доз вакцин. А саме: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac,1715780 Comirnaty та 964083 AstraZeneca
Ризик появи серйозних побічних явищ після ковід-вакцинації в Україні складає менше за 1%.
Вакцинація в Україні: зафіксували менш як 1% серйозних побічних явищ Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінфом, про це в Фейсбуці повідомляє Державний експертний центр.
 
"Станом на 26.07.2021 в Україні введено майже 4,7 мільйона доз вакцин. А саме: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac,1715780 Comirnaty та 964083 AstraZeneca. Відповідно до оновлених даних, ризик серйозних побічних явищ після вакцинації всіма зареєстрованими в Україні вакцинами залишається рідкісним - менше 1%", - йдеться у повідомленні.
 
За даними Державного експертного центру, несприятливі явища після імунізації AstraZeneca зафіксовані у жінок та чоловіків у віці 61-72 роки. Серед подібних випадків після вакцинації 85,6% були передбачуваними, з них серйозних - 4,8%. Серед непередбачених несприятливих подій (14,3%) були серйозними 48,3%.
 
Несприятливі події після імунізації вакциною Covishield частіше траплялися у жінок 31-45 років та чоловіків у віці 46-60 років. Серед всіх несприятливих подій після вакцинації 94,9% були передбачуваними, з них серйозних - 2,7%. Серед непередбачених несприятливих подій (5,1%) були серйозними 63,7%.
 
Несприятливі події після імунізації вакциною CoronaVac – у жінок віком 46-60, а у чоловіків у віці 61-72 роки. Серед всіх несприятливих подій після вакцинації 73% були передбачуваними, з них серйозних - 8,2%. Серед непередбачених несприятливих подій (26,8%) були серйозними 72,5%.
 
Після вакцинації вакциною Comirnaty несприятливі події частіше траплялися у жінок та чоловіків у віці 46-60 років. Серед всіх несприятливих подій після вакцинації 78,9% були передбачуваними, з них серйозних - 21%.
 
Серед найчастіших розладів після вакцинації в ДЕЦ назвали підвищення температури, втомлюваність, озноб, грипоподібний стан, почервоніння, біль у місці введення вакцини.
 
В Державному експертному центрі наголосили, що повідомити про несприятливі події після імунізації можна до автоматизованої інформаційної системи з фармаконагляду.
 
Як повідомляв Укрінформ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 177 763 людини, з них отримали одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 938 596 щеплень. За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 126 096 людей.
 
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27 07 2021 14:22
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