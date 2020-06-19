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Prozorro захищатиме персональну інформацію підприємців водяними знаками

Дана функція є добровільною
Відсьогодні учасники закупівель у Prozorro для захисту персональної інформації можуть використовувати водяні знаки при завантаженні документів у систему.
Prozorro захищатиме персональну інформацію підприємців водяними знаками Ілюстрація: utg.ua

На сайті Prozorro розміщено зразок, як з 19 червня виглядатимуть документи у разі використання водяних знаків.

"Відсьогодні, з 19 червня учасники закупівель у Prozorro можуть використовувати водяні знаки при завантаженні документів у систему. Це дозволить захистити персональні дані підприємців від несанкціонованого використання та шахрайства. Першим електронним майданчиком, який реалізував цей інструмент, став Zakupki.Prom.ua. Незабаром водяні знаки з'являться і на інших електронних майданчиках", - прокоментували нововведення в Prozorro.

Під час завантаження PDF-документів у систему постачальник зможе обрати функцію "Нанести водяний знак" - і документи будуть марковані вотермарком. Такий знак буде містити ЄДРПОУ компанії та текст "Для участі в закупівлях". Водяні знаки - це спеціальні символи, які накладаються на скановану версію документів і унеможливлюють їхнє використання поза системою Prozorro.

"Prozorro врахувала зворотний зв’язок від учасників системи. До нас надходили запити від бізнесу щодо посилення захисту документів від шахраїв. Ми знайшли таке рішення: тепер на документах, захищених вотермарками, буде зазначено, що цей документ передбачений для участі в публічних закупівлях. Це стандартна практика для документообігу в системах публічних закупівель багатьох країн Європи", - зазначив Василь Задворний, генеральний директор державного підприємства “ПРОЗОРРО”.

При цьому, у Prozorro наголосили, що закон України "Про публічні закупівлі" не забороняє використання водяних знаків у тендерній документації.

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19 06 2020 12:54
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