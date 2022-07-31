Принц Чарльз прийняв пожертву в £1 млн від родичів бен Ладена - ЗМІ

У PWCF на запит The Sunday Times заявили, що рішення прийняти пожертвування у 2013 році було ухвалене одноголосно п’ятьма попечителями фонду

73-річний принц Уельський Чарльз, який є спадкоємцем британського королівського престолу, у 2013 році отримав гроші від зведених братів лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Осами бен Ладена.

Йдеться про 76-річного Бакра бін Ладена, патріарха багатої саудівської родини, та його брата Шафіка. Не існує доказів того, що вони мають зв’язок із лідером "Аль-Каїди", причетним до теракту 11 вересня 2001 року у США.

За даними The Sunday Times, Чарльз зустрівся з Бакром у резиденції Кларенс-гаус у Лондоні 30 жовтня 2013 року - через два роки після вбивства бен Ладена спецназом США в Пакистані.

Майбутній король Британії погодився на гроші попри заперечення радників Кларенс-гаусу та Благодійного фонду принца Уельського (PWCF), куди було передано ці гроші. Згідно з джерелами The Sunday Times, кілька радників Чарльза особисто просили його повернути отримані кошти.

"Той факт, що член британського істеблішменту найвищого рівня вирішив укладати угоди із сім’єю, яка не просто викликає тривогу, але й вселяє жах у всьому світі… Навіщо ви це робите? Які вагомі причини для цього?" - цитує газета одне з джерел.

Як стверджується, принц Чарльз вважав, що повернути гроші братам бен Ладенам було б "дуже соромно", оскільки вони могли запідозрити причину такого кроку, тому цього так і не сталося.

У PWCF на запит The Sunday Times заявили, що рішення прийняти пожертвування у 2013 році було ухвалене одноголосно п’ятьма попечителями фонду, хоча джерела газети стверджують, що принаймні один із них був протилежної думки.

Бакр бен Ладен очолював будівельний конгломерат BinLadin Group, який дістався йому у спадок від батька Мухаммеда бін Авада бен Ладена. Але у 2015 році через нещасний випадок на будівництві Бакр впав у немилість саудівської королівської сім’ї та був ув’язнений до 2021 року.