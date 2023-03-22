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ПОЛІТИКА

Принц Вільям таємно відвідав військову базу Жешув поблизу українського кордону

22 березня 2023, 20:14
Принц Вільям таємно відвідав військову базу Жешув поблизу українського кордону
Джерело: news.sky
Зокрема, він відвідав військові бази в Жешуві, які всього за 90 км від кордону з Україною.

Принц Вільям здійснив таємну поїздку до Польщі, щоб особисто подякувати польським і британським військам, які підтримують Україну.

Про це повідомляє Sky News.

З міркувань безпеки візит тримався в секреті доти, доки принц не покинув базу.

Принц Вільям зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і військовослужбовцями територіальних сил оборони Польщі, щоб дізнатися про підтримку, яку вони надають Україні, похваливши їхню "пристрасть" і "рішучість захищати наші спільні свободи".

Принц також зустрівся з британськими солдатами, дислокованими в цьому регіоні, і поцікавився їхнім досвідом роботи в Польщі та підтримки України.

Принц Вільям також відвідає Варшаву і центр розміщення, який допомагає українським сім'ям, що втекли від війни.

Крім того, в рамках дводенної поїздки принц Вільям покладе вінок до могили Невідомого солдата у Варшаві. Цей жест повторює візит покійної королеви і герцога Единбурзького, які поклали вінок 1996 року.

Принц Уельський також має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою в президентському палаці.

військова базаПринц Вільям

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