Природні лиха 2020 року коштували світові $150 млрд - доповідь

Стихійні лиха за рік забрали життя щонайменше 3,5 тис. людей і змусили понад 13,5 млн залишити свої домівки

Згідно з доповіддю, масштаби збитків від кліматичних катаклізмів у 2020 році перевищили показники 2019 року та продемонстрували довгострокові наслідки глобального потепління.

Стихійні лиха у 2020 році завдали людству збитків розміром $150 млрд, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на видання The Guardian із посиланням на доповідь благодійної організації "Християнська допомога".

"Зміни клімату продовжили бушувати у 2020 році, це й повені в Азії, і нашестя сарани в Африці та шторми в Європі й Америках", - заявила відповідальна за питання клімату при організації Кет Крамар.

Згідно з доповіддю, масштаби збитків від кліматичних катаклізмів у 2020 році перевищили показники 2019 року та продемонстрували довгострокові наслідки глобального потепління. При цьому стихійні лиха за рік забрали життя щонайменше 3,5 тис. людей і змусили понад 13,5 млн залишити свої домівки.

Зокрема, зазначається, що 2020 рік поставив рекорд за кількістю ураганів у районі Атлантичного океану: через них загинули щонайменше 400 людей, а збитки сягнули $41 млрд. Крім того, існують припущення, що світові доведеться зіткнутися з наростанням інтенсивності штормів.

При цьому в країнах з низьким рівнем доходів були застраховані лише 4% активів, які постраждали від природних лих; а в країнах із високим рівнем доходів цей показник сягав 60%.

The Guardian нагадує, що, за науковими даними, середні температури на планеті зросли з кінця XIX століття не менше ніж на 1,1 градуса за Цельсієм, причому значна частка зростання температур припадає на останні 50 років.

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