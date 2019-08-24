Притула обіцяє не втручатися у слідство щодо ДТП за участю своєї тещі
"Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "порішати" питання з суддями чи прокурорами... Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і", - зазначив шоумен у Facebook.
Він розповів, що разом із своєю сім'єю максимально щиро співчуває родині, яка постраждала внаслідок "недолугого керування автомобілем мамою моєї дружини".
Фото: Dima Yarosh/Facebook
За словами Притули, він сподівається, що родина постраждалих у ДТП прийме допомогу на лікування та реабілітацію від його сім'ї.
Водночас він закликав журналістів не "штурмувати" дзвінками.
"Для вас цей інцидент – це буденність, а для двох родин – трагедія", - підсумував Притула.
Нагадаємо, що у Дарницькому районі Києва жінка за кермом Mazda здійснила наїзд на жінку з дитиною, в результаті чого вони з важкими травмами опинилися у лікарні.
Водійку взято під варту, триває слідство. Як згодом з'ясувалося, винуватиця трагедії - Лілія Сопельник - є тещею шоумена Сергія Притули.
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