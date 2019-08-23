Теща Сергія Притули і Віталія Хомутинніка збила жінку з 9-річним сином у Києві, - ВІДЕО
За інформацією видання "Обозреватель", за кермом автомобіля перебувала 59-річна теща шоумена Сергія Притули і депутата Верховної Ради Віталія Хомутинніка.
Пресслужба поліції повідомила, що жінку затримано згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Їй повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу).
Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення з позбавленням права керування транспортними засобами.
Аварія сталася на Дніпровській набережній, 19а. Свідки розповіли, що, швидше за все, жінка переплутала педалі, тому що швидкість була дуже велика, як для прибудинкової території.
59-річна Лілія Сопельник - теща відомого шоумена Сергія Притули і співголови групи "Відродження" Віталія Хомутинніка. Притула одружився на донеччанці Катерині Сопельник в 2015 році.
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