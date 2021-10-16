Приватбанк обмежив кількість переказів з картки на картку до 100 на місяць

Щомісяця перекази з картки на картку у Приват24 роблять понад 7 млн клієнтів

Приватбанк оголосив про обмеження кількості переказів з картки на картку до 100 на місяць - більшість користувачів і так роблять менше переказів на місяць.

Щомісяця перекази з картки на картку у Приват24 роблять понад 7 млн клієнтів, повідомили у банку.

При цьому, 99,7% з них користуються цією послугою для особистих цілей і відправляють чи отримують не більше 100 переказів на місяць.

Із жовтня, у рамках законодавства щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу, банк вносить корективи до правил здійснення р2р переказів щодо лімітів на перекази з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали.

Встановлюються наступні ліміти на календарний місяць (з 1-го до 30/31-го числа):

для відправника: перкази по Україні - 100; міжнародні перекази - 25;

для отримувача: перекази по Україні 100; міжнародні перекази - 30.

У банку пояснили: якщо користувач збирає гроші на карту для благодійності або волонтерства, йому слід звернутися до служби підтримки банку.

Потрібно надіслати посилання із соціальних мереж чи документи, що підтверджують здійснення благодійної діяльності - протягом 1 робочого дня для таких карток встановлять безлімітний режим.

А для тих, хто на картку отримував гроші за продаж товарів з використанням інтернет майданчиків, у банку нагадали, що нормативно-правовим актом НБУ користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна.

Щоб надсилати й отримувати перекази безлімітно, банк радить відкрити рахунок фізичної особи - підприємця або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства.