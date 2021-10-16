БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПриватбанк оголосив про обмеження кількості переказів з картки на картку до 100 на місяць - більшість користувачів і так роблять менше переказів на місяць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Приватбанк обмежив кількість переказів з картки на картку до 100 на місяць
Щомісяця перекази з картки на картку у Приват24 роблять понад 7 млн клієнтів
Фото: delo.ua
Про це повідомляє прес-служба банку/
Щомісяця перекази з картки на картку у Приват24 роблять понад 7 млн клієнтів, повідомили у банку.
При цьому, 99,7% з них користуються цією послугою для особистих цілей і відправляють чи отримують не більше 100 переказів на місяць.
Із жовтня, у рамках законодавства щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу, банк вносить корективи до правил здійснення р2р переказів щодо лімітів на перекази з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали.
Встановлюються наступні ліміти на календарний місяць (з 1-го до 30/31-го числа):
для відправника: перкази по Україні - 100; міжнародні перекази - 25;
для отримувача: перекази по Україні 100; міжнародні перекази - 30.
У банку пояснили: якщо користувач збирає гроші на карту для благодійності або волонтерства, йому слід звернутися до служби підтримки банку.
Потрібно надіслати посилання із соціальних мереж чи документи, що підтверджують здійснення благодійної діяльності - протягом 1 робочого дня для таких карток встановлять безлімітний режим.
А для тих, хто на картку отримував гроші за продаж товарів з використанням інтернет майданчиків, у банку нагадали, що нормативно-правовим актом НБУ користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна.
Щоб надсилати й отримувати перекази безлімітно, банк радить відкрити рахунок фізичної особи - підприємця або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства.
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16 10 2021 13:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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