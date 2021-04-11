Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"ПриватБанк" призупинить роботу на декілька годин перед "Чорною п’ятницею"

Фінустанова припинить зазначені операції з 01:00 до 04:30 ранку у ніч на 7 листопада
"риватБанк" в ніч з 6 на 7 листопада призупинить роботу онлайн-банкінґу та проведення транзакцій між картками для підготовки до "Чорної п’ятниці" та новорічних свят.
"ПриватБанк" призупинить роботу на декілька годин перед "Чорною п’ятницею" Фото: з вільних джерел

Про це повідомила пресслужба банку, пише "Економічна правда".

Фінустанова припинить зазначені операції з 01:00 до 04:30 ранку у ніч на 7 листопада.

За цей час банк оновить програмне забезпечення процесингового центру, аби забезпечити безперебійну роботу в період високого сезону купівельної активності. Такий сезон починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяними розпродажами.

Під час технологічної паузи пройдуть також регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2021 12:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Найбільш привабливі країни для інвестицій у нерухомість: прогноз на 2022 рік

Найбільш привабливі країни для інвестицій у нерухомість: прогноз на 2022 рік

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.