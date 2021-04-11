"ПриватБанк" призупинить роботу на декілька годин перед "Чорною п’ятницею" Фінустанова припинить зазначені операції з 01:00 до 04:30 ранку у ніч на 7 листопада

"риватБанк" в ніч з 6 на 7 листопада призупинить роботу онлайн-банкінґу та проведення транзакцій між картками для підготовки до "Чорної п’ятниці" та новорічних свят.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомила пресслужба банку, пише "Економічна правда". Фінустанова припинить зазначені операції з 01:00 до 04:30 ранку у ніч на 7 листопада. За цей час банк оновить програмне забезпечення процесингового центру, аби забезпечити безперебійну роботу в період високого сезону купівельної активності. Такий сезон починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяними розпродажами. Під час технологічної паузи пройдуть також регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку. Нагадаємо, що "ПриватБанк" обмежив кількість переказів з картки на картку до 100 на місяць

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