БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"риватБанк" в ніч з 6 на 7 листопада призупинить роботу онлайн-банкінґу та проведення транзакцій між картками для підготовки до "Чорної п’ятниці" та новорічних свят.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"ПриватБанк" призупинить роботу на декілька годин перед "Чорною п’ятницею"
Фінустанова припинить зазначені операції з 01:00 до 04:30 ранку у ніч на 7 листопада
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила пресслужба банку, пише "Економічна правда".
Фінустанова припинить зазначені операції з 01:00 до 04:30 ранку у ніч на 7 листопада.
За цей час банк оновить програмне забезпечення процесингового центру, аби забезпечити безперебійну роботу в період високого сезону купівельної активності. Такий сезон починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяними розпродажами.
Під час технологічної паузи пройдуть також регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.
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04 11 2021 12:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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