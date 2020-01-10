Приватбанк з 1 жовтня знижує низку тарифів для бізнесу

Приватбанк з 1 жовтня знижує тарифи для підприємців та юросіб за прийом готівки в терміналах самообслуговування, а також скасовує тарифи за післяопераційне обслуговування.

Приватбанк з 1 жовтня знижує тарифи для підприємців та юросіб за прийом готівки в терміналах самообслуговування, а також скасовує тарифи за післяопераційне обслуговування.

Про це повідомляє "Економічна правда" посилаючись на FinClub.

Зокрема, з 1 жовтня тарифи за внесення виручки на рахунок через термінали самообслуговування знизили з 7 до 5 грн, незалежно від суми зарахування.

При цьому, тариф за внесення готівки через касу банку встановлений на рівні 20 грн, також незалежно від суми зарахування.

Водночас, для стимулювання безготівкових операцій і cashless, з 1 жовтня тариф за зняття готівки з корпоративних карток і карток "Ключ до рахунку" складатиме 1%, а за нецільове поповнення готівкою корпоративних карток і карток "Ключ до рахунку" - 0,5%.

"Також з 1 жовтня Приватбанк скасовує тарифи за післяопераційне обслуговування, тобто проведення операцій після закінчення банківського дня. Тариф за проведення платежів корпоративних клієнтів на рахунки в інших банках складе 3 грн за платіж, а тариф на внутрішньобанківські платежі залишається безкоштовним", - йдеться у повідомленні.

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