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"ПриватБанк" закупив прилади для зчитування ID-паспортів

Вони допоможуть швидше обслуговувати клієнтів
"ПриватБанк" обладнає усі відділення приладами для зчитування ID-паспортів.
"ПриватБанк" закупив прилади для зчитування ID-паспортів Фото: delo.ua

Прилади вже закупили. До кінця лютого вони з’являться в найбільших та найвідвідуваніших відділеннях банку, а до кінця березня – у всіх, повідомляє AIN.UA.

Рідери для ID-карт придбали, щоб швидше обслуговувати клієнтів. Пристрої будуть автоматично зчитувати дані і вносити їх в систему. Раніше це доводилося робити вручну.

У "ПриватБанку" вже протестували прилади у кількох відділеннях та провели навчання з користування рідерами для персоналу. 

Раніше повідомлялось, що у АТ "КБ "ПриватБанк" мають намір запровадити технологію ідентифікації клієнтів за допомогою біометричних даних.

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27 01 2019 16:21
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