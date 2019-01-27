"ПриватБанк" закупив прилади для зчитування ID-паспортів

"ПриватБанк" обладнає усі відділення приладами для зчитування ID-паспортів.

Прилади вже закупили. До кінця лютого вони з’являться в найбільших та найвідвідуваніших відділеннях банку, а до кінця березня – у всіх, повідомляє AIN.UA.

Рідери для ID-карт придбали, щоб швидше обслуговувати клієнтів. Пристрої будуть автоматично зчитувати дані і вносити їх в систему. Раніше це доводилося робити вручну.

У "ПриватБанку" вже протестували прилади у кількох відділеннях та провели навчання з користування рідерами для персоналу.

Раніше повідомлялось, що у АТ "КБ "ПриватБанк" мають намір запровадити технологію ідентифікації клієнтів за допомогою біометричних даних.