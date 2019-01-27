CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"ПриватБанк" обладнає усі відділення приладами для зчитування ID-паспортів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"ПриватБанк" закупив прилади для зчитування ID-паспортів
Вони допоможуть швидше обслуговувати клієнтів
Фото: delo.ua
Прилади вже закупили. До кінця лютого вони з’являться в найбільших та найвідвідуваніших відділеннях банку, а до кінця березня – у всіх, повідомляє AIN.UA.
Рідери для ID-карт придбали, щоб швидше обслуговувати клієнтів. Пристрої будуть автоматично зчитувати дані і вносити їх в систему. Раніше це доводилося робити вручну.
У "ПриватБанку" вже протестували прилади у кількох відділеннях та провели навчання з користування рідерами для персоналу.
Раніше повідомлялось, що у АТ "КБ "ПриватБанк" мають намір запровадити технологію ідентифікації клієнтів за допомогою біометричних даних.
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