ПЦУ буде незалежною від держави, - Порошенко
"ПЦУ є і буде незалежною від держави. В Україні не буде державної церкви. Цей конституційний принцип був і залишається непорушним", - заявив президент України Петро Порошенко після церемонії інтронізації предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, інформує "Інтерфакс-Україна".
Він додав, що "незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви, до нашої спільної роботи на благо країни і народу".
"У мене і у Вас, Ваше Блаженство, є спільне бачення того, що хочуть мати громадяни України. Це порядок, безпека, благополуччя", - заявив президент.
"Пропоную рівноправне і відповідальне партнерство на обраному країною шляху. У нас дуже широке поле для співпраці", - додав Порошенко.
Також він зазначив, що "високо цінує все, що вже зроблено усіма українськими церквами та релігійними організаціями - від волонтерства та підтримки армії до соціальної підтримки громадян".
Нагадаємо, у Софійському соборі близько 9:00 в неділю почалася інтронізація (на світський манер - інавгурація) митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет не був присутній на церемонії інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія через погіршення стану здоров'я.
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