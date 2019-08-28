Пункт пропуску "Майорське" в Донецькій області закрили через обстріли

Командування операції Об'єднаних сил закрило контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" в Донецькій області через обстріли з боку бойовиків.

"Сьогодні, 28 серпня, о 12:25 противник почав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут". Застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети", - повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

У штабі наголосили, що дії бойовиків ставлять під загрозу життя і здоров'я людей, які перетинають лінію розмежування, тому командувач ООС прийняв рішення про тимчасове припинення роботи пункту до особливого розпорядження.

"Збройні формування Російської Федерації і її найманці вкотре демонструють зневажливе ставлення до гуманітарних потреб, здоров'я та життя мирних українських громадян, які змушені миритися з тимчасовою окупацією і перетинати лінію розмежування через КПВВ. Так звані "адміністрації" та незаконні збройні формування навіть не думають дотримуватися домовленостей про припинення вогню", - підкреслили в штабі ООС.

Нагадаємо, що протягом перших днів розмінування території біля зруйнованого автомобільного мосту в Станиці Луганській сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій України знайшли 31 міну.