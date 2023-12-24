Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін воюватиме до остаточної перемоги в Україні – Боррель

24 грудня 2023, 13:47
путін воюватиме до остаточної перемоги в Україні – Боррель
Фото: Українська правда
Високий дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав до більш активної підтримки України через те, що путін не планує припиняти повномасштабну війну.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Жозеп Боррель сказав, що в Україні на карту поставлене існування Європейського Союзу, тому потрібно звернути увагу на небезпеку, яка виходить від великої держави та яка загрожує європейській демократії.

"І якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить путіну виграти війну в Україні", - додав дипломат.

Боррель вважає, що російський президент не може задовольнитися "шматком України" і дозволити решті території належати до Євросоюзу. Крім того, він розраховує, що вибори президента США створять сприятливіший сценарій для нього.

"Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги", – додав він.

Боррель повторив, що російський президент помилявся в розрахунках і сили своєї армії, і сили українського опору та реакції західного світу на його дії.

"росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з путіним. Це константа росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас", – підсумував Боррель.

Нещодавно головний дипломат ЄС наголосив, що важливо, щоб військова підтримка України тривала на європейському рівні, а не лише на двосторонньому рівні.
підтримкаБоррель

Останні матеріали

Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється