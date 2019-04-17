Путін звільнив куратора ОРДЛО і вже назначив нового

Путін назначив на цю посаду Олексія Філатова

Володимир Путін відправив у відставку главу управління президента РФ щодо прикордонної співпраці Олега Говоруна.

У тому самому документі Путін назначив на цю посаду Олексія Філатова, йдеться в опублікованому указі.

За інформацією російського РБК, минулого року Філатов на посту заступника начальника управління став куратором ОРДЛО.

Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року Володимир Путін підписав указ про перетворення управління з прикордонного співробітництва з державами - учасниками СНД, і самопроголошеними Абхазією і Південною Осетією.

Таке рішення у Путіна пояснили "вдосконаленням діяльності адміністрації президента". Однак російські ЗМІ заявляли, що причиною стало урізання фінансування.

10 жовтня 2018 року стало відомо, що Кремлівське управління по співпраці з СНД покинуть до половини співробітників через неефективність роботи.