Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Путін звільнив куратора ОРДЛО і вже назначив нового

Путін назначив на цю посаду Олексія Філатова
Володимир Путін відправив у відставку главу управління президента РФ щодо прикордонної співпраці Олега Говоруна.
Путін звільнив куратора ОРДЛО і вже назначив нового Фото: EPA/UPG

У тому самому документі Путін назначив на цю посаду Олексія Філатова,  йдеться в опублікованому указі.

За інформацією російського РБК, минулого року Філатов на посту заступника начальника управління став куратором ОРДЛО.

Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року Володимир Путін підписав указ про перетворення управління з прикордонного співробітництва з державами - учасниками СНД, і самопроголошеними Абхазією і Південною Осетією.

Таке рішення у Путіна пояснили "вдосконаленням діяльності адміністрації президента". Однак російські ЗМІ заявляли, що причиною стало урізання фінансування.

10 жовтня 2018 року стало відомо, що Кремлівське управління по співпраці з СНД покинуть до половини співробітників через неефективність роботи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2019 18:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.