Путін звільнив куратора ОРДЛО і вже назначив нового
У тому самому документі Путін назначив на цю посаду Олексія Філатова, йдеться в опублікованому указі.
За інформацією російського РБК, минулого року Філатов на посту заступника начальника управління став куратором ОРДЛО.
Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року Володимир Путін підписав указ про перетворення управління з прикордонного співробітництва з державами - учасниками СНД, і самопроголошеними Абхазією і Південною Осетією.
Таке рішення у Путіна пояснили "вдосконаленням діяльності адміністрації президента". Однак російські ЗМІ заявляли, що причиною стало урізання фінансування.
10 жовтня 2018 року стало відомо, що Кремлівське управління по співпраці з СНД покинуть до половини співробітників через неефективність роботи.
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