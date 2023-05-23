ПВК "Вагнер" намагався переправити зброю через Малі – Держдеп

Державний департамент США підтвердив, що ПВК "Вагнер" намагалися реалізувати схему переправлення зброї через Малі для використання в Україні.

Таку заяву зробив речник Держдепу Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми вважаємо, що ПВК "Вагнер" намагається приховати свої зусилля з придбання військового обладнання з метою використання його в Україні, в тому числі через треті країни, де вони мають бази»,- заявив представника Держдепартаменту Метью Міллера.

І додав, що Держдеп має інформацію про спроби ПВК переправити військові вантажі через Малі, аби допомогти російським силам у війні проти України. Для цього вони використовують фальшиві документи для проведення транзакцій.

"Існують ознаки того, що "Вагнер" намагався придбати військові системи у іноземних постачальників та відправити цю зброю через Малі, використовуючи її як третю сторону. Ми поки не бачили жодних ознак того, що ці поставки були завершені або виконані, однак ми уважно стежимо за ситуацією",- сказав Метью Міллера і нагадав, що США запровадили санкції проти цілого списку організацій і осіб на багатьох континентах, причетних, у тому числі, до схем ПВК "Вагнер".