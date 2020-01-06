П’ять областей та Київ не готові до третього етапу виходу з карантину Інфографіка

Львівська, Волинська, Рівненська, Чернівецька і Донецька області, а також місто Київ поки що не готові до третього етапу виходу з карантину.

ukrinform.ua/

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