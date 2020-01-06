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П’ять областей та Київ не готові до третього етапу виходу з карантину

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Львівська, Волинська, Рівненська, Чернівецька і Донецька області, а також місто Київ поки що не готові до третього етапу виходу з карантину.
П’ять областей та Київ не готові до третього етапу виходу з карантину ukrinform.ua/

Про це повідомляється на сторінці Кабінету міністрів у Facebook, передає Укрінформ.

Третій етап послаблення карантину передбачає вивільнення медичної системи від хворих. Зокрема, протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків. А медичні заклади зайняті пацієнтами з COVID-19 менш як на 10%.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало.

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01 06 2020 12:40
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