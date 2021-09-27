П'ять областей України за показниками госпіталізації відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МОЗ.
При цьому в Кіровоградській області такий великий показник госпіталізації був досягнутий в суботу вперше за останні дні, а у Вінницькій, Київській, Харківській та Херсонській він перевищував 50% в п'ятницю, але нині суттєво зменшився.
Ситуація в інших областях і в Києві відповідає "жовтій" зоні. При цьому Кіровоградська та Закарпатська області за рівнем захворюваності (<75 на 100 тис осіб), а Київ за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування (<4%) відповідають "зеленій" зоні. Також "зеленій" зоні відповідають показники з охоплення тестуванням (>=300 на 100 тис осіб) у всіх регіонах України.
Нагадаємо, що у неділю, 26 жовтня, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.
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