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П'ять областей України за показниками госпіталізації відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки

Ситуація в інших областях і в Києві відповідає "жовтій" зоні
Кількість госпіталізованих з коронавірусною інфекцією в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Тернопільській та Черкаській областях зросла на понад 50% за 7 днів станом на 25 вересня, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 відповідає "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
П Фото: МОЗ

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МОЗ.

При цьому в Кіровоградській області такий великий показник госпіталізації був досягнутий в суботу вперше за останні дні, а у Вінницькій, Київській, Харківській та Херсонській він перевищував 50% в п'ятницю, але нині суттєво зменшився.

Ситуація в інших областях і в Києві відповідає "жовтій" зоні. При цьому Кіровоградська та Закарпатська області за рівнем захворюваності (<75 на 100 тис осіб), а Київ за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування (<4%) відповідають "зеленій" зоні. Також "зеленій" зоні відповідають показники з охоплення тестуванням (>=300 на 100 тис осіб) у всіх регіонах України.

Нагадаємо, що у неділю, 26 жовтня, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

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27 09 2021 10:59
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