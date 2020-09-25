СПОРТ НОВИНИП'ятий розіграш Кубка Лейвера з тенісу відбудеться у Лондоні 23-25 вересня 2022 року.П'ятий розіграш Кубка Лейвера з тенісу відбудеться у Лондоні 23-25 вересня 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П'ятий тенісний Кубок Лейвера пройде 2022 року у Лондоні
У змаганнях на честь прославленого австралійського тенісиста 60-70-х років Рода Лейвера беруть участь команда Європи та команди Світу
Фото: з вільних джерел
Про це у п'ятницю оголосили організатори змагань, повідомляє офіційний сайт турніру, зазначає "Укрінформ".
У змаганнях на честь прославленого австралійського тенісиста 60-70-х років Рода Лейвера беруть участь команда Європи та команди Світу.
Нинішнього сезону турнір не відбувся через пандемію коронавірусу. Четвертий розіграш Кубка Лейвера запланований на кінець вересня 2021 року у Бостоні (США).
Перші три розіграші Кубка Лейвера проходили на кортах Праги (Чехія), Чикаго (США) та Женеви (Швейцарія).
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