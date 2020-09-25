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П'ятий тенісний Кубок Лейвера пройде 2022 року у Лондоні

У змаганнях на честь прославленого австралійського тенісиста 60-70-х років Рода Лейвера беруть участь команда Європи та команди Світу
П'ятий розіграш Кубка Лейвера з тенісу відбудеться у Лондоні 23-25 ​​вересня 2022 року.П'ятий розіграш Кубка Лейвера з тенісу відбудеться у Лондоні 23-25 ​​вересня 2022 року.
П Фото: з вільних джерел

Про це у п'ятницю оголосили організатори змагань, повідомляє офіційний сайт турніру, зазначає "Укрінформ".

У змаганнях на честь прославленого австралійського тенісиста 60-70-х років Рода Лейвера беруть участь команда Європи та команди Світу.

Нинішнього сезону турнір не відбувся через пандемію коронавірусу. Четвертий розіграш Кубка Лейвера запланований на кінець вересня 2021 року у Бостоні (США).

Перші три розіграші Кубка Лейвера проходили на кортах Праги (Чехія), Чикаго (США) та Женеви (Швейцарія).

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25 09 2020 16:15
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