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Рада може ухвалити земельну реформу вже 14 січня - радник прем’єра

Всі правки об'єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку. Розгляд в залі пропонується зробити за 119 статтею регламенту ВР
Мушак деталізував, що до 6 сторінок законопроекту було подано 4018 правок на 2528 сторінках. Більше 2000 з них стосується референдуму. Саме слово референдум в таблиці змін зустрічається 4178. Частіше ніж будь-яке інше слово.
Рада може ухвалити земельну реформу вже 14 січня - радник прем’єра Фото: mukachevo.net

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про ринок землі вже на першому в новому році пленарному засіданні 14 січня, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак у Facebook

Пряма мова: "Розблоковано розгляд земельного закону 2178-10 в парламенті. По регламенту текст до другого читання має бути наданий за 10 днів до дати розгляду. Тільки що порівняльна таблиця з’явилися на порталі ВР. Відповідно першого пленарного дня 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформу. Всі формальні процедури виконані. Тепер справа лише за політичною волею та бажанням зробити реформу сторіччя".

Деталі: Мушак деталізував, що до 6 сторінок законопроекту було подано 4018 правок на 2528 сторінках. Більше 2000 з них стосується референдуму. Саме слово референдум в таблиці змін зустрічається 4178. Частіше ніж будь-яке інше слово.

Всі правки об'єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку. Розгляд в залі пропонується зробити за 119 статтею регламенту ВР.

Що передувало: 3 січня до парламенту був поданий законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання. Він передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

Нагадаємо, що Уряд обіцяє кредити під 3-5% на купівлю землі.

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04 01 2020 12:30
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