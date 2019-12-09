Рада обмежить право громадян звертатися до Верховного Суду
Законопроєкт подано президентом Володимиром Зеленським. Він вводить обмеження для подання скарг у Велику палату Верховного Суду: позивачеві буде заборонено подавати скаргу в палату, якщо під час розгляду справи в судах першої або апеляційної інстанцій він не заявляв про порушення правил предметної або суб'єктної юрисдикції, а також якщо він не обґрунтував це порушення наявністю судових рішень Верховного Суду в складі колегії суддів іншого касаційного суду у справі зі схожою підставою і предметом позову у схожих правовідносинах, повідомляє LB.ua.
Також можна буде подавати скаргу, якщо раніше Велика палата Верховного Суду виносила свій висновок з питання предметної або суб'єктної юрисдикції суперечки у схожих правовідносинах.
Президент Зеленський також пропонує Раді скоротити склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів, відповідний законопроєкт зареєстровано в парламенті 29 серпня.
Нагадаємо, що Верховний суд розблокував призначення інвестиційних радників для проведення великої приватизації.
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