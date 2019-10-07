Верховний суд розблокував призначення інвестиційних радників для проведення великої приватизації
Так, судді Верховного суду зазначили, що суди попередніх інстанцій надали неправильну правову оцінку підставам, через які заблокували призначення інвестиційних радників для великої приватизації, інформує "Громадське".
Саме призначення інвестиційних радників є невід'ємною складовою процесу великої приватизації.
Таким чином, Верховний суд скасував запобіжний захід та дозволив призначати інвестиційних радників, а отже — продовжувати процес приватизації 6 державних компаній. Зокрема, мова йде про Одеський припортовий завод, вугільну компанію "Краснолиманська", Президент-готель, Ідар, Електроважмаш та Об'єднану гірничо-хімічну компанію.
Приватизацію компаній заблокувала компанія "Гранд Торнтон", яка оскаржувала процес призначення інвестиційних радників. Зазначимо, що роль інвестиційного радника полягає у підготовці великого державного підприємства до продажу, зокрема проведення всіх необхідних для цього бюрократичних процедур.
Нагадаємо, у травні у межах приватизації малих державних та комунальних підприємств та об'єктів (так звана мала приватизація) держава отримала 1 мільярд гривень до бюджету.
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