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Рада підтримала обов’язкове масове тестування на коронавірус

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє на час карантину та обмежувальних заходів та протягом 2 місяців з моменту їх відміни
Згідно з законом тестування буде обов’язковим для осіб, які звертаються за меддопомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими.
Рада підтримала обов’язкове масове тестування на коронавірус Фото: АА

Верховна рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону №3380 щодо проведення обов’язкового масового тестування населення і медиків на коронавірус, повідомляє "Українська правда".

Джерело: засідання парламенту 7 травня

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Деталі: За словами доповідача з питання нардепа від фракції "Голос" Ольги Стефанишиної, проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 №3380 "націлений, щоб запустити широкомасштабне тестування по всій країні", він також стосується захисту лікарів, зокрема у питанні тимчасової втрати працездатності (під час перебування на самоізоляції) та регулярного тестування медиків на COVID-19.

Згідно з законом тестування буде обов’язковим для осіб, які звертаються за меддопомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими.

Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на коронавірус, а також особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, як то працівники Національної поліції та Національної гвардії - незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із хворим на коронавірус. 

Крім того, закон передбачає, що особи, які через проведення заходів з недопущення поширення коронавірусу були змушені піти на самоізоляцію, або перебувають у медзакладах, отримуватимуть  допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

А медичні працівники, які через боротьбу з коронавірусом, лежать у лікарні або перебувають на самоізоляції, отримуватимуть допомогу у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє на час карантину та обмежувальних заходів  та протягом 2 місяців з моменту їх відміни.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19

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07 05 2020 15:17
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