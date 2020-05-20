Рада планує запровадити механізм повернення активів, виведених за кордон
Законопроєкт у першому читанні підтримали 258 народних депутатів, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Законопроєкт спрямований на вдосконалення правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку із представництвом та захистом прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у спорах та справах щодо майна (активів), яке прямо або опосередковано походить з юрисдикції України, має ознаки протиправного походження і на яке за законодавством України може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, підготовкою до такого представництва та захисту", - йдеться у пояснювальній записці.
Автори прогнозують, що внаслідок ухвалення законопроєкту в Україні буде запроваджено дієвий правовий механізм реального повернення в державу активів, здобутих злочинним шляхом і виведених за кордон, а також це дозволить істотно прискорити збір необхідних доказів та здійснення правосуддя у відповідних кримінальних провадженнях.
Проєктом передбачається внесення змін до закону "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", а саме доповнення його новим розділом IV-1 "Представництво і захист прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах".
Автори законопроєкту відзначають, що на сьогодні наявні в Україні правові механізми повернення таких активів не відповідають поточним тенденціям розвитку транскордонної злочинності, не дають змогу своєчасно реагувати та вживати необхідних заходів з протидії сучасним формам та методам легалізації протиправних активів.
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