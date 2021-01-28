Рада попередньо схвалила законопроєкт для спрощеної реєстрації вакцин проти COVID-19

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про лікарські засоби", який спрощує реєстрацію та використання вакцин від COVID-19 в Україні.

Зміни до закону дозволять уряду реєструвати вакцини, якщо вже є дані про успішні доклінічне випробування та дозвіл на екстрене використання від компетентних органів США, Канади, Китаю, Великої Британії, Японії, Австралії, Ізраїлю, ЄС, Індії, Мексики та Бразилії, йдеться у проєкті, пише "Громадське".

Або ж такий препарат отримав дозвіл на екстрене використання у вказаних країнах чи отримав прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я. Так, уряд зможе реєструвати вакцини, уже затверджені в цих країнах, на певний період для екстреного використання. Також заявник на реєстрацію вакцини має погодити з владою період, за який мають завершити клінічні дослідження. Препарат відпускатимуть за рецептом і під наглядом лікарів.

Водночас під час голосування у першому читанні депутати звинуватили авторів законопроєкту у тому, що у переліку є «ненадійні» країни, з яких спрощуватиметься реєстрація вакцини, а саме: Мексика та Бразилія. Водночас голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що комітет вніс поправки і з документа прибрали Бразилію та Мексику.

Комітет рекомендує залишити у переліку такі країни: США, Велику Британію, Швейцарію, Японію, Австралію, Канаду, Китай, Індію та ЄС.

Також депутатка Анна Скороход попросила до другого читання вказати у документі, що документ стосуватиметься вакцин саме проти COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні COVID-вакцинацію почнуть у другій половині лютого