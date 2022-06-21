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Рада повернула оподаткування на імпорт та розмитнення автомобілів

Через звільнення від оподаткування ввізним митом акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн
Верховна Рада відновила сплату митних платежів для фізичних осіб під час ввезення авто та ПДВ на імпорт товарів.
Рада повернула оподаткування на імпорт та розмитнення автомобілів Фото: з відкритих джерел

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" проголосувало 234 народних депутати.

Фото: Укрінформ

Документ передбачає відновлення сплати ПДВ за імпорт товарів платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи. Згідно з пояснювальною запискою, у середньому щомісячні втрати доходів бюджету від скасування цього податку становлять близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита.

Згідно з законом, відновлюється й оподаткування для ввезення автомобілів.

Через звільнення від оподаткування ввізним митом акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн.

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21 06 2022 11:59
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