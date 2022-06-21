БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВерховна Рада відновила сплату митних платежів для фізичних осіб під час ввезення авто та ПДВ на імпорт товарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада повернула оподаткування на імпорт та розмитнення автомобілів
Через звільнення від оподаткування ввізним митом акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн
Фото: з відкритих джерел
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" проголосувало 234 народних депутати.
Фото: Укрінформ
Документ передбачає відновлення сплати ПДВ за імпорт товарів платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи. Згідно з пояснювальною запискою, у середньому щомісячні втрати доходів бюджету від скасування цього податку становлять близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита.
Згідно з законом, відновлюється й оподаткування для ввезення автомобілів.
Через звільнення від оподаткування ввізним митом акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн.
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21 06 2022 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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