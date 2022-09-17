Рада пропонує дозволити керування автомобілем з 16 років

У парламенті зареєстровано законопроект, яким пропонується дозволити керування транспортними засобами категорії B особам, які досягли 16-річного віку.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Уточнюється, що керувати транспортним засобом у 16 ​​років буде можливо лише за письмовою нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників – якщо автомобілі з автоматичною коробкою передач (категорії B).

Також у законі прописано механізм відповідальності таких водіїв.

"У разі заподіяння шкоди іншій особі, неповнолітня особа несе відповідальність за таку шкоду. А саме, відповідає за заподіяну нею шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування заподіяної нею шкоди, ця шкода відшкодовується її батьками або піклувальником, якщо вони не доведуть, що збитки були завдані не з їхньої вини", - йдеться у законі.

Раніше також повідомлялось, що з жовтня запрацює оновлена програма пільгового іпотечного кредитування.