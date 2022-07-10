Рада прийняла закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік
Про це повідомляє член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Відповідно до положень закону "жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням". У то же час в законі залишилась норма щодо військового обліку для медичних працівників. Зокрема, "жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних".
Раніше повідомлялось, що Зеленський скасував осінній призов.
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