ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я
Новопризначений міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко склав присягу члена Кабінету Міністрів України
Фото:pressident.gov.ua
Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати на засіданні парламенту в четвер, повідомляє Укрінформ.
Новопризначений міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко склав присягу члена Кабінету Міністрів України.
Як повідомляв Укрінформ, 18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова у сфері організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту призначити Ляшка міністром охорони здоров'я.
Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров’я України з грудня 2019 року, головний державний санітарний лікар України.
Ляшко працює у медичній сфері з 2003 року. Був лікарем-інтерном, пройшов кар’єру з головного спеціаліста МОЗ України до директора державної установи "Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України". Також був головою громадської організації "Інфекційний контроль в Україні" та першим заступником голови Центру громадського здоров'я МОЗ України.
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20 05 2021 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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