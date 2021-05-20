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Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я

Новопризначений міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко склав присягу члена Кабінету Міністрів України
Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.
Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров Фото:pressident.gov.ua
Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати на засіданні парламенту в четвер, повідомляє Укрінформ.
 
Новопризначений міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко склав присягу члена Кабінету Міністрів України.
 
Як повідомляв Укрінформ, 18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.
 
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова у сфері організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.
 
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту призначити Ляшка міністром охорони здоров'я.
 
Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров’я України з грудня 2019 року, головний державний санітарний лікар України.
 
Ляшко працює у медичній сфері з 2003 року. Був лікарем-інтерном, пройшов кар’єру з головного спеціаліста МОЗ України до директора державної установи "Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України". Також був головою громадської організації "Інфекційний контроль в Україні" та першим заступником голови Центру громадського здоров'я МОЗ України.
 
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20 05 2021 13:16
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