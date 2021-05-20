Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я

Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати на засіданні парламенту в четвер, повідомляє Укрінформ.

Новопризначений міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко склав присягу члена Кабінету Міністрів України.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова у сфері організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту призначити Ляшка міністром охорони здоров'я.

Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров’я України з грудня 2019 року, головний державний санітарний лікар України.

Ляшко працює у медичній сфері з 2003 року. Був лікарем-інтерном, пройшов кар’єру з головного спеціаліста МОЗ України до директора державної установи "Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України". Також був головою громадської організації "Інфекційний контроль в Україні" та першим заступником голови Центру громадського здоров'я МОЗ України.