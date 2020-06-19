Рада ухвалила закон про впровадження нових фінансових інструментів на ринку капіталу
За проєкт №2284 проголосувало 285 народних депутатів, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
Закон має на меті врегулювати функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків, розбудову їх інфраструктури, а також забезпечити захист прав власників облігацій, зокрема шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій.
Документ визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.
Крім того, планується створити модель Багатосторонньої торгівельної системи (MTF) - ринок для малого та середнього бізнесу, і запровадити гнучкий ринок облігацій і контрактів деривативів - Організовану торгівельну систему (OTF).
Передбачається, що організатори торгівлі замість однієї ліцензії на фондовому ринку та відсутності таких на товарному ринку обиратимуть із семи ліцензій на ринках капіталу і двох ліцензій - на товарному ринку.
У частині фінансових інструментів заплановано введення деривативних контрактів, депозитних сертифікатів банків і випуск за новою процедурою більш захищених корпоративних облігацій. Окрім цього, закон передбачає запровадження загальних правил випуску похідних цінних паперів.
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