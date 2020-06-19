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Рада ухвалила закон про впровадження нових фінансових інструментів на ринку капіталу

Документ визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, тощо
Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів".
Рада ухвалила закон про впровадження нових фінансових інструментів на ринку капіталу Фото: president.gov.ua

За проєкт №2284 проголосувало 285 народних депутатів, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Закон має на меті врегулювати функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків, розбудову їх інфраструктури, а також забезпечити захист прав власників облігацій, зокрема шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій.

Документ визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

Крім того, планується створити модель Багатосторонньої торгівельної системи (MTF) - ринок для малого та середнього бізнесу, і запровадити гнучкий ринок облігацій і контрактів деривативів - Організовану торгівельну систему (OTF).

Передбачається, що організатори торгівлі замість однієї ліцензії на фондовому ринку та відсутності таких на товарному ринку обиратимуть із семи ліцензій на ринках капіталу і двох ліцензій - на товарному ринку.

У частині фінансових інструментів заплановано введення деривативних контрактів, депозитних сертифікатів банків і випуск за новою процедурою більш захищених корпоративних облігацій. Окрім цього, закон передбачає запровадження загальних правил випуску похідних цінних паперів.

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19 06 2020 14:34
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