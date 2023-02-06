Рада визнала ПВК "вагнер" міжнародною злочинною організацією

Верховна Рада Україна визнала приватну військову компанію "вагнер" євгєнія прігожина міжнародною злочинною організацією.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі.

За постанову проголосували 333 депутати. Також парламент звернувся до урядів світу із проханням визнати ПВК "вагнер" міжнародною злочинною організацією.

Крім того, Рада 336 голосами схвалила постанову 3735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

Голова ОП Андрій Єрмак, коментуючи визнання ПВК "вагнер" міжнародною злочинною організацією, повідомив, що у подальшому це вплине на конфіскацію російських активів. Крім того, Україна буде звертатися до судів держав-союзників.

Проєкт постанови №8397зареєстровано 30 січня 2023 року. Співавторами законодавчої ініціативи виступили понад 60 нардепів із різних груп та фракцій, серед яких є лідер монобільшості Давид Арахамія. У документі наголошується, що Україна набула незаперечних доказів, що свідчать про злочинний характер діяльності ПВК "вагнер".

Раніше повідомлялось, що група експертів Ради ООН з прав людини закликала до проведення незалежного розслідування можливих воєнних злочинів з боку армії Малі та найманців із пов'язаної з кремлем ПВК "вагнер".