Верховна Рада почала друге читання законопроекту про ТСК із процедурою імпічменту

ВР у вівторок почала розглядати у другому читанні законопроект № 1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", який передбачає запровадження процедури імпічменту

"Хочу наголосити, що цей проект закону має 748 поправок, із них 437 відхилено. Я впевнений, що то очікуваний момент. Над законопроектом працював професійно і якісно комітет, апарат забезпечив роздрук таблиць. Я оголошую про перехід до проекту закону №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", - сказав спікер Андрій Парубій, йдеться в "Укрінформ".

Зі свого боку, заступник голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради Олег Купрієнко, доповідаючи з трибуни парламенту, уточнив, що комітет врахував 311 поправок. Водночас він додав, що законопроект доповнено новим розділом, який і стосується процедури імпічменту.

"Таким чином, у прикінцевих положеннях законопроекту запропоновано зміни до Кримінального кодексу та закону про Нацполіцію. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити його в другому читанні та в цілому", - сказав Купрієнко.

Документ має на меті законодавчо врегулювати повноваження ВР щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення Президента з посади в порядку імпічменту.

Так, підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються.

Законопроект №1098 зареєстрували у Верховній Раді у листопаді 2014 року. У першому читанні депутати ухвалили його 25 квітня 2019 року. При підготовці до другого читання профільний комітет отримав понад 1600 поправок до документа, більшість із яких депутати згодом відкликали.

Напередодні Голова ВР прогнозував, що Рада зможе провести обговорення поправок до законопроекту протягом вівторка-середи, а в четвер, 6 червня, близько 11:00 вийти на ухвалення рішення.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський 31 травня вніс до ВР законопроект "щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців", також 29 травня Зеленський подав до ВР законопроект про імпічмент.

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