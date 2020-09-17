Рада заборонила депутатам мати в підпорядкуванні близьких осіб
Про це повідомляє РБК-Україна.
Закон передбачає обмеження спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів усіх рівнів. Тобто, заборона мати в підпорядкуванні близьких осіб поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад.
У пояснювальній записці підкреслюється, що до цього нардепи не мали жодних обмежень щодо призначення собі як підпорядкованих осіб - помічників-консультантів - своїх близьких осіб.
"Цей виняток, спеціально передбачений чинним законодавством для виборних посад та їх близьких осіб, призводив до низки історій з найманням до себе на роботу близьких осіб, які могли отримувати доступ до бюджетних коштів - і це, своєю чергою, призводило до корупційних ризиків та потенційних зловживань", - вказано у ній.
Нагадаємо, що дії ключових політиків, а також керівників відомств негативно впливають на рейтинги влади. Українці незадоволені роботою команди президента Володимира Зеленського.
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