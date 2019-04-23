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Rammstein показав площу у Херсоні в тизері нового альбому

На відео показана площа в центрі Херсона, знята з безпілотника
Німецький гурт Rammstein, який готується випустити новий альбом, показав тизер майбутньої платівки. У тизері використана аерознімок Каховської площі у Херсоні.
Rammstein показав площу у Херсоні в тизері нового альбому Гурт Rammstein. Фото: taringa.net

Відео триває всього 20 секунд і супроводжується, рифом для однієї з нових пісень. Тизер гурт оприлюднив на офіційному YouTube-каналі 18 квітня.

На відео показана площа в центрі Херсона, знята з безпілотника. В центрі площі - лежить велетенський сірник, зображення якого, ймовірно, стане обкладинкою нового альбому гурту.

Зазначається, що раніше на площі стояв пам'ятник "Три багнети", присвячений обороні міста під час Другої світової війни. У 2018 році радянську символіку з пам'ятника зняли.

Майбутній альбом Rammstein міститиме 11 треків, він стане першим студійним записом гурту за останні 10 років. Планується, що платівка вийде 17 травня.

Нагадаємо, що популярна німецька група Rammstein після прем'єри першого за останні сім років кліпу на композицію Deutschland, опублікувала фрагменти ще двох нових пісень з майбутнього альбому. Реліз нового альбому заплановано на травень цього року.

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23 04 2019 19:46
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