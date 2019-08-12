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Разумков: "червоні лінії" на нормандській зустрічі будуть дотримані

Глава Верховної Ради переконаний у позитивному для України результаті саміту
Під час переговорів лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) будуть дотримані всі "червоні лінії", а результатом зустрічі стане повернення непідконтрольних уряду територій.
Разумков: "червоні лінії" на нормандській зустрічі будуть дотримані Фото:"Громадське"

Про це заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков, передає LB.ua.

"Завтра відбудуться переговори в "нормандському форматі" і від їх успішності залежить майбутнє країни. У цей день не повинно бути політики і боротьби - тільки державна позиція для України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території - повернуті. Підтримую президента і вірю в перемогу України", - написав Разумков на своїй сторінці в Facebook в неділю вранці.

Нагадаємо, що Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в рамках саміту "нормандської четвірки" в Парижі планує провести двосторонні зустрічі з президентами України і Росії.

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08 12 2019 15:00
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